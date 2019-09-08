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Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС

Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
08:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook ООС

Новости Украины:За минувшие сутки 7 сентября оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня, на этот раз обошлось без потерь.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие…За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Богдановки - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм; вблизи Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали", - подытожили в штабе ООС.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Украина, Донбасс, ООС.
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