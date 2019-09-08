В Ужгороде во время семейной ссоры жена убила мужа кухонным ножом

Новости Украины:Полиция Ужгорода устанавливает обстоятельства убийства жителя областного центра.

По факту умышленного убийства 49-летнего мужчины начато следствие. Подозреваемую, жену потерпевшего, задержано в порядке ст.208 УПК Украины.

Вчера, 7 сентября, около 19.25 ч поступило сообщение от медиков скорой помощи о том, что ими констатирована смерть 49-летнего жителя г. Ужгород с явными телесными повреждениями.

Работники следственно-оперативной группы Ужгородского отдела полиции установили, что вечером, по месту жительства потерпевшего, между ним и его 47-летней женой возникла ссора. В ходе конфликта женщина кухонным ножом нанесла мужу колото-резаные повреждения.

От полученных травм последний скончался на месте.

По данному факту начато следствие. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вещественное доказательство - нож, правоохранители изъяли. Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства и причины конфликта.