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В Конотопе пьяный водитель BMW въехал в ВАЗ: есть пострадавший (Фото)

В Конотопе пьяный водитель BMW въехал в ВАЗ: есть пострадавший (Фото)
14:58 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Конотопа.

В Конотопе на перекрестке улиц Красной Калины и Александровской столкнулись авто ВАЗ 2114 и BMW с иностранной регистрацией под управлением конотопцев 1989 и 1990 рождения соответственно.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ двигался по главной дороге в направлении центра города. В этот момент водитель BMW, выезжал со второстепенной дороги, не предоставил последнем преимущества в движении и допустил столкновение.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил телесные повреждения в виде множественных переломов ребер, повреждения грудной клетки и травм головы и был госпитализирован в Конотопской центральной районной больницы. Его 33-летняя пассажирка получила незначительные повреждения и от госпитализации отказалась.

Водитель BMW не пострадал, к тому же по внешним признакам, в момент столкновения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Для выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия следователями назначен ряд экспертиз в рамках уголовного производства, открытого по данному факту, по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Кроме этого, у обоих участников ДТП взяты образцы крови для соответствующего анализа на наличие в ней алкоголя.

Транспортные средства пока помещены на спецплощадку в Конотопского отдела полиции, продолжается досудебное следствие.

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ДТП, Сумская область, Конотоп, Нацполиция.
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