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Страшное ДТП в Запорожской области: 4 человека погибли (Фото)

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Страшное ДТП в Запорожской области: 4 человека погибли (Фото)
15:07 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:В результате ДТП на автодороге Запорожской области 4 человека погибли, еще четыре попали в больницу.

В Мелитопольском районе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством. В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Открыто уголовное производство.

8 сентября около 1:30 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на 403 км автодороги "Харьков-Симферополь".

Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении.

 В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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ДТП, Запорожская область, Нацполиция.
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