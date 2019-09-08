Страшное ДТП в Запорожской области: 4 человека погибли (Фото)

Новости Украины:В результате ДТП на автодороге Запорожской области 4 человека погибли, еще четыре попали в больницу.

В Мелитопольском районе водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством. В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Открыто уголовное производство.

8 сентября около 1:30 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на 403 км автодороги "Харьков-Симферополь".

Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.