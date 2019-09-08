В Киеве мужчине не продали жетон на метро и решил его "заминировать"

Новости Украины:Мужчине не продали жетон на метро потому, что у него не хватило денег и в ответ, он решил его "заминировать".

По сообщанию пресс-служба столичной полиции, правонарушителем, который сообщил неправдивую информацию о заложенной взрывчатке на станции метро "Почайна" оказался местный житель.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В ответ на это он решил отомстить работникам столичного метрополитена и "заминировал" объект. Как сообщает полиция, мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями работников экстренных служб, прибывших на вызов о минировании.

По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, вчера 7 сентября, в Киеве закрыли станцию метро "Почайна" из-за анонимного звонка о минировании.