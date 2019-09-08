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В Киеве мужчине не продали жетон на метро и решил его "заминировать"

В Киеве мужчине не продали жетон на метро и решил его "заминировать"
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчине не продали жетон на метро потому, что у него не хватило денег и в ответ, он решил его "заминировать".

По сообщанию пресс-служба столичной полиции, правонарушителем, который сообщил неправдивую информацию о заложенной взрывчатке на станции метро "Почайна" оказался местный житель.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В ответ на это он решил отомстить работникам столичного метрополитена и "заминировал" объект. Как сообщает полиция, мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями работников экстренных служб, прибывших на вызов о минировании.

По данному факту следователи управления полиции в метрополитене начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

Киевский метрополитен возобновил работу станции "Почайна"

Как сообщалось ранее, вчера 7 сентября,  в Киеве закрыли станцию метро "Почайна" из-за анонимного звонка о минировании.

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Киев, Метро, Метрополитен, Минирование.
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