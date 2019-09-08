ДТП в Харьковской области: один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии (Фото)

Новости Украины:На Харьковщине в результате ДТП погиб человек.

Дорожно-транспортные происшествие произошло близ села Кринички Харьковского района.

В 22:56 на автодороге "Харьков-Ялта-Симферополь", вблизи села Кринички, произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-2107" под управлением 20-летнего жителя Нововодолажского района и "Hyundai Getz" под управлением 25-летнего жителя Харьковского района.

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" погиб на месте происшествия, а водитель иномарки в тяжелом состоянии с телесными повреждениями госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следственным решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.