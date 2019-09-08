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В Житомирской области нашли братскую могилу солдат, погибших в 1941 году (Фото)

В Житомирской области нашли братскую могилу солдат, погибших в 1941 году (Фото)
18:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Братскую могилу, датируемую 1941 году обнаружили на Житомирщине.

На Житомирщине поисковики обнаружили ранее неизвестную братскую могилу солдат, погибших в 1941 году.

По информации поисковиков, солдаты лежали друг на друге в хаотичном порядке.

Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения "Поиск", 7 сентября поисковики проводили полевые работы в Бердичевском районе на местах боев 1941 года. За день были найдены останки 12 солдат.

"7 сентября группа "Поиск" отработала информацию от наших друзей из Бердичева о найденных солдатах. Место работ: частные усадьбы жителей села Бердичевского района. В первой яме было установлено место массового захоронения солдат, которые погибли в июле 1941-го года. В яме находились разбитые останки 11! (одиннадцати) солдат", - говорится в сообщении. 

По информации поисковиков, солдаты лежали друг на друге в хаотичном порядке. Местный грунт уничтожил значительную часть средних и мелких костей.

"Перед тем как сбросить в яму - из солдат были сняты: ремни, военная амуниция, каски, противогазы и прочее. При них была найдена: трофейная немецкая фляга, 3 котелка, 2 кружки, 2 ложки, остатки шинелей, компас, значок "Ворошиловский стрелок", фурнитура. При солдатах не было ни одного смертного медальона", - добавляют исследователи.

Во второй яме обнаружили останки еще одного солдата, который погиб в июле 1941-го года.

При нем обнаружили алюминиевую флягу, саперную лопатку, зеркальце, остатки газеты и медальон. Состояние медальона не оставил воину никакого шанса быть установленным. Лежал солдат на тропе, по которой хозяйка ходила больше 70-и лет.

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Всего за выезд были подняты останки 12 солдат. "Все воины останутся навсегда неизвестными", - отметили поисковики.

Как сообщалось ранее, 17 августа в Новоград-Волынском районе Житомирской области поисковики обнаружили останки трех солдат, погибших в 1941 году. Еще ранее, в июле этого года на территории села Шумск Житомирской области поисковики обнаружили останки 29 человек, замученных чекистами в период становления советской власти.

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Житомирская область, Вторая мировая война, Раскопки, Братская могила.
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