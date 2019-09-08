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В Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой

В Киеве конфликт на дороге закончился стрельбой
20:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве из-за недоразумения на дороге произошла перестрелка.

Столичные правоохранители задержали водителя, который пытался разрешить дорожный конфликт стрельбой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный.

Предварительно установлено, что на улице Академика Вернадского из-за конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Правонарушителя задержали прибывшие на вызов полицейские. Им оказался 46-летний местный житель.

По данному факту следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Киев, Стрельба, Нацполиция.
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