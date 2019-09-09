Шторм в Крыму: погибло 6 человек

Новости Украины:Смертоносный шторм в оккупированном Крыму забрал жизни у шести людей.

В результате шторма, который всколыхнул южную часть оккупированного Крымского полуострова, погибли шесть человек.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС оккупантов в Крыму.

По данным ведомства, чрезвычайные события произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

Так, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока достать из-за сильного шторма. В районе замка «Ласточкино гнездо» погибли два человека, их пока тоже не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске и тоже погиб.

НАпоминаем, ураган "Дориан" добрался до атлантического побережья Канады, ослабнув до состояния посттропического циклона. Жертвами урагана уже стали 43 человека.