Похищение возле Куреневского парка: прокуратура подозревает группу лиц

Новости Украины:В Киеве сообщили о подозрении группе лиц, которые, угрожая оружием, похитили 22-летнего мужчину неподалеку от Куренёвского парка.

Поздно вечером подозреваемые подстерегли потерпевшего возле дома по ул. Копыловской, что неподалеку от Куреневского парка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Угрожая парню предметом, похожим на пистолет, злоумышленники посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Указанный автомобиль, в котором находились 3 подозреваемых и потерпевший, вскоре был остановлен правоохранителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что похитителями оказались 20-летний и 31-летний граждане Азербайджана, а также 24-летний гражданин Украины. При этом двое из мужчин ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а третьему, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, - в виде личного обязательства.

Мотивы совершения преступления устанавливаются.