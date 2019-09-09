План "Перехват": в Киеве разыскивают нападавших на инкассаторов

Новости Украины:Преступники напали забрали с собой пистолет и ранили двоих инкассаторов.

В Киеве объявили план "Перехват". Об этом на свой странице в Фейсбук сообщили "Вартови Еспресо". Правоохранители разыскивают преступников которые напали на инкассаторов. Что интересно, нападение произошло в Житомире, однако в полиции располагают информацией, что преступники направились в Киев.

Как сообщается, водитель и охранник получили тяжкие телесные повреждения. По предварительной информации, нападавшие забрали пистолет Макарова. Взяли ли они с собой деньги - не известно. После совершения нападения, преступники скрылись на автомобиле "Ланос" зеленого цвета.

Как сообщалось ранее, столичные правоохранители задержали водителя, который пытался разрешить дорожный конфликт стрельбой.

Также, как писал Telegraf, в Одессе мужчина из Молдовы, который занимался боксом, избил полицейского.