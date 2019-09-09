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Боксер из Молдовы избил полицейского в Одессе

Боксер из Молдовы избил полицейского в Одессе
09:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Полицейского с травмами головы доставили в одну из больниц Черноморска.

В Черноморске Одесской области гражданин Молдовы избил полицейского. Об этом УНН сообщает УНН с ссылкой направоохранительных органах. Инцидент произошел в одном из ресторанов Черноморска.

Полицейский находился вне службы. По предварительной информации, между мужчинами, возник конфликт на бытовой почве. К слову гражданин Молдовы оказался боксером.

Ссора переросла в драку, в результате которой иностранец нанес полицейскому травму головного мозга и перелом височной кости. Пострадавший госпитализирован.

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По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Коддекса Украины.

Как сообщалось ранее, в центре Одессы вечером в субботу неизвестный ударил ножом продавца шаурмы.

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Одесса, Одесская область, Конфликт, Полицейский, Черноморск.
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