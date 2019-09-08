На сайте президента новая петиция: требуют восстановить Ройтбурда

Новости Украины:Зеленского просят восстановить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

На сайте президента появилась петиция с требованием восстановить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, уволенного Одесским областным советом.

Об этом сообщает сайт президента Владимира Зеленского

Авторы петиции, опубликованной 7 сентября, требуют от Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг увольнения Ройтбурда. Просят восстановить его в должности и переподчинить музей городу или Министерству культуры. Также к петиции добавили полный отчет команды Ройтбурда за полтора года. На данный момент петиция собрала 650 подписей из необходимых 25 тысяч.

Напоминаем, Одесский областной совет уволил с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, из-за назначения которого происходило много скандалов. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на внеочередной сессии.