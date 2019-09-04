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Скандального директора Одесского художественного музея уволили с должности

Скандального директора Одесского художественного музея уволили с должности
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Одесского горсовета приняли решение уволить Александра Ройтбурда, который яко бы имеет отношение к избиению предыдущего директора музея.

Одесский областной совет уволил с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, из-за назначения которого происходило много скандалов. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня на внеочередной сессии.

В изначальной повестке дня данного вопроса не было, его с голоса внес депутат Алексей Кобыльников. Он аргументировал тем, что Ройтбурд якобы имеет отношение к тому, что некий гражданин России, которого он взял на работу, избил бывшего директора художественного музея Виталия Абрамова.

Кобыльникова поддержал депутат Александр Адзеленко, заявив, что Ройтбурда назначили с нарушением процедуры, а также депутат Вадим Шкаровский. 

Против увольнения высказалась и. о. председателя Одесского областного совета Светлана Шаталова, заявив, что лоббисты данного вопроса пекутся исключительно о собственных интересах, а не о процветании музея. Она отметила, что при Ройтбурде пребывавший в запущенном состоянии музей начал возрождаться, увеличена его коллекция и т. д. При этом представители "Оппозиционного блока" (сейчас - "Оппозиционная платформа - За жизнь") почти на каждой сессии инициируют вопрос увольнения Ройтбурда

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"Ваша настойчивость не имеет границ. Ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике", — заявила Шаталова.

Также против увольнения высказались депутаты Виталий Свичинский и Юрий Басюк ("Европейская солидарность").

В частности, Басюк спросил, многих ли директоров музеев знают депутаты и почему такое пристальное внимание именно к худмузею. По его словам, благодаря Ройтбурду, более 50 человек вошли в меценатский совет при музее, а взнос каждого мецената составляет 30 тыс. грн

14 марта 2018 года Одесский облсовет отказался утвердить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, несмотря на то, что он победил в соответствующем конкурсе.

В частности, против назначения выступили представители фракции "Оппозиционный блок" Вадим Шкаровский и Виталий Саутенков. Последний, в частности, усомнился в деловой репутации художника и негативно отозвался о его творчестве, заявив, что тот якобы пишет свои картины своими экскрементами. Также Саутенков выразил претензии на предмет того, что Ройтбурд якобы негативно отзывался о людях (сторонниках антимайдана), погибших во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

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В тот же день (14 марта 2018 г.) председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов назначил известного художника Ройтбурда директором указанного музея. С Ройтбурдом был подписан соответствующий контракт на 5 лет.

Представители «Оппозиционного блока» неоднократно предпринимали попытки уволить Ройтбурда. В связи с этим в городе проходили акции протеста, во время которых проукраинские общественники выражали поддержку художнику.

Такие пикеты были, в частности, в августе 2019 года.

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Одесса, Увольнение, Одесский горсовет, Александр Ройтбурд, Музей Одессы.
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