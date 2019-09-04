Львовских студентов госпитализировали с подозрениями на гепатит "А"

Новости Украины:Студентов госпитализировали в одну из городских больниц города Одессы, где они проходили практику.

Во Львовской области госпитализированы шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета имени Ивана Франко, находившихся на практике в Одессе. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, находившихся на практике в г.Одесса", - говорится в сообщении. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщалось ранее, в одном из аграрных хозяйств Львовской области введен 40-дневный карантин в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней.

Кроме этого, из исправительной колонии на Львовщине совершили побег двое осужденных. Заключенные, совершившие побег, отбывали срок за изнасилование и разбой и изготовление наркотических средств.