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Львовских студентов госпитализировали с подозрениями на гепатит "А"

Львовских студентов госпитализировали с подозрениями на гепатит "А"
10:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Студентов госпитализировали в одну из городских больниц города Одессы, где они проходили практику.

Во Львовской области госпитализированы шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета имени Ивана Франко, находившихся на практике в Одессе. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, находившихся на практике в г.Одесса", - говорится в сообщении. Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщалось ранее, в одном из аграрных хозяйств Львовской области введен 40-дневный карантин в связи с выявленными случаями африканской чумы свиней.

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Кроме этого, из исправительной колонии на Львовщине совершили побег двое осужденных. Заключенные, совершившие побег, отбывали срок за изнасилование и разбой и изготовление наркотических средств.

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Львовская область, Одесса, Студенты, Гепатит А, ГСЧС.
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