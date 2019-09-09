На админгранице с оккупированным Крымом задержаны двое украинцев

Новости Украины:Украинские пограничники проверяют информацию о задержании на админгранице с Крымом двух украинцев.

На административной границе с временно оккупированным Россией Крымом задержали двух украинцев, украинские пограничники проверяют эту информацию.

"Мы пытаемся подтвердить данный факт и выяснить личности этих граждан", - сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины не поддерживает связь с оккупантами.

Ранее издание "Крым.Реалии" сообщило со ссылкой на пограничное управление российской ФСБ в аннексированном Крыму о задержании на админгранице с Крымом двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через пункт пропуска "Джанкой".

Российские пограничники утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

В ведомстве также сообщили о задержании в пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова крымчанина, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Сообщается, что мужчин передали российской полиции.