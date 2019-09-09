KharkivPride пройдет: горсовет не будет обращаться в суд

Новости Украины:Харьковский горсовет не будет обращаться в суд по поводу запрета 9 маршей, среди которых KharkivPride.

Харьковский городской совет не будет требовать через суд запретить проведение 15 сентября Марша равенства KharkivPride.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице KharkivPride в Фейсбуке в понедельник.

"Наши коллежанки Вера Черныгина, Анна Шарыгина, Тамила Беспалая посетили Харьковский городской совет по приглашению первого заместителя городского головы Игоря Терехова, который сообщил нам о том, что Харьковский городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить KharkivPrideМарш, а наоборот, будет способствовать обеспечению правопорядка во время мирного собрания", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Харьковского горсовета корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" подтвердили, что городские власти не будут обращаться в суд по поводу ограничения проведения Марша равенства. Собеседник агентства так же сообщил, что мэрия не намерена требовать запрета проведения и других акций, назначенных в тот же день на то же время и в том же месте.

"Мы не идем в суд", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, он отказался ответить на вопрос, почему городские власти изменили свою позицию по поводу этих массовых акций.

Как сообщалось, 5 сентября согласительная комиссия Харьковского городского совета на заседании приняла решение обратиться в Окружной административный суд с исками об ограничении проведения 15 сентября Марша равенства KharkivPride, а также ряда альтернативных акций (шествия за сохранение семейных ценностей, крестный ход, марш за демократию, шествие за экологию и т.д., заявки на проведение которых подали общественные организации "Традиция и порядок", "Права молодь", "Правый сектор" и др.).

2 сентября городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, назначенного на 15 сентября, чтобы избежать возможных беспорядков и провокаций. Он также указал, что на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о запрете этого события, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.

В свою очередь, организаторы Марша равенства заявили, что готовы отстаивать право на его проведение в суде. Харьковская правозащитная группа выразила готовность оказать им правовую поддержку, если городские власти попробуют запретить KharkivPride через суд.