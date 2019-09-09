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В мэрии Кривого Рога обыски: подробности

В мэрии Кривого Рога обыски: подробности
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Прокуратура проверяет горсовет Кривого Рога.

В Кривом Роге правоохранители проводят обыски в здании горсовета.

Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в мэрии Кривого Рога в ответ на запрос.

По данным из мэрии, сотрудники исполкома "предоставили все необходимые документы" правоохранителям.

В мэрии города заявили, что с 2015 года в подразделениях горсовета было проведено около 300 проверок, никаких нарушений не выявлено.

В областной прокуратуре подтвердили сам факт проведения обысков, но отметили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны.

В колониях и СИЗО Одесщины прокуратура выявила серьезные нарушения

Обыски проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

В ноябре 2016 года, марте и мае 2017 года в Криворожском городском совете силовики проводили обыски с изъятием документов. Тогда должностных лиц мэрии обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств "путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг".

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Прокуратура, Кривой Рог.
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