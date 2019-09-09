Военнослужащие "ЛитПолУкрбриг" примут участие в учениях "Rapid Trident-2019"

Новости Украины:Учения "Rapid Trident-2019" пройдут 13-28 сентября с участием "ЛитПолУкрбрига".

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" пройдут с 13 по 28 сентября во Львовской области, кроме Украины и США, согласие на участие дали еще девять стран.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Фейсбуке, учения пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. В них примут участие более 3600 военнослужащих и 600 единиц техники.

Кроме подразделений Украины и США, согласие на участие в учениях отправили оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши и Румынии. В "Rapid Trident-2019" также примут участие военнослужащие многонациональной составляющей бригады "ЛитПолУкрбриг" имени великого гетмана Константина Острожского.

Самый многочисленный военный контингент – от ВСУ. Будут задействованы военнослужащие 10 горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ, Национальная гвардия Украины и отдельные подразделения других силовых структур государства.

От американской стороны в учениях, в частности, будет участвовать рота "Дельта".

По сценарию, украинские военные и подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Еще один аспект нынешнего обучения – оценивание определенных подразделений ВСУ в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

"Rapid Trident-2019" – самые масштабные совместные сухопутные учения подразделений ВСУ, других военных формирований Украины и военных подразделений иностранных государств.