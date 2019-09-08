Украина и Румыния завершили учения "Риверайн-2019" на Дунае (Видео)

Новости Украины:Военные моряки двух стран провели учения на Дунае для усиления связей морской и береговой охраны.

Флоты Украины и Румынии завершили масштабные совместные учения "Риверайн-2019", что позволило наладить функциональные взаимосвязи между ВМС двух стран. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Учения "Риверайн-2019" проходили на протяжении трех дней, а военные моряки в составах катерных групп отрабатывали навыки и тактические установки ведения боя по стандартам НАТО. Основной целью называется повышение совместимости береговых и морских охраны Украины и Румынии для мониторинга ситуации в акватории Дуная.

ВМС Украины и Румынии проводили маневрирование по тактическим планам, обучались проводить мероприятия по противоминированию, а также спасение лиц, пострадавших после падения за борт судна.

Игорь Вороненко, командующий Военно-морскими силами Украины заявил о рассматривании вопроса в будущем привлечения других видов войск к данным учениям.

В учениях "Риверайн-2019" от Украины принимали участие артиллерийские катера "Акерман", "Ужгород", катер "Смела" и боевой вертолет "Ми-14", Государственная пограничная служба со своей стороны предоставила еще три катера.