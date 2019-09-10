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В Житомире стреляли в полицейского: объявлен план перехват

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В Житомире стреляли в полицейского: объявлен план перехват
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Произошла стрельба, в результате чего полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу и доставлен в больницу.

На Житомирщине ввели оперативный план «Сирена», чтобы задержать вооруженных нападающих, которые травмировали полицейского охраны при попытке украсть сумку с деньгами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранитель успел забросить сумку с деньгами в салон бронированного автомобиля, а его коллега заблокировал машину изнутри.

В результате стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу и доставлен в больницу.

Сами же нападавшие скрылись на автомобиле. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Виновник ДТП, в результате которого пострадали 3 человека, предстанет перед судом

На территории области введен оперативные мероприятия для установления и задержания опасных нападающих.

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Житомир, Полиция, План "Перехват", В Житомире стреляли в полицейского.
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