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На взятке погорел начальник тылового обеспечения луганских пограничников

На взятке погорел начальник тылового обеспечения луганских пограничников
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Подполковник требовал от местного предпринимателя "откат" в размере более семидесяти тысяч гривень.

В районе проведения операции Объединенных сил СБУ разоблачила на взятке начальника отдела тылового обеспечения одного из пограничных отрядов на Луганщине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Привлеченные к операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины установили, что подполковник требовал от местного предпринимателя "откат" в размере более семидесяти тысяч гривень. Это составляло десять процентов стоимости поставленных в Лисичанский пограничный отряд продуктов питания согласно договору. Задокументировано, что, пользуясь служебным положением, чиновник мог влиять на проверку поставленной провизии, создавать условия для расторжения ранее заключенных договоров и недопущения предпринимателей к участию в тендерах. Именно этим он шантажировал коммерсантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали пограничника на одной из улиц Лисичанска после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и других лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности.

В Николаевской области депутат требовал взятку в размере 15 тыс. долларов

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

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Взятка, Луганщина, Правоохранители, Подполковник.
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