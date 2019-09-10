На взятке погорел начальник тылового обеспечения луганских пограничников

Новости Украины:Подполковник требовал от местного предпринимателя "откат" в размере более семидесяти тысяч гривень.

В районе проведения операции Объединенных сил СБУ разоблачила на взятке начальника отдела тылового обеспечения одного из пограничных отрядов на Луганщине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Привлеченные к операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины установили, что подполковник требовал от местного предпринимателя "откат" в размере более семидесяти тысяч гривень. Это составляло десять процентов стоимости поставленных в Лисичанский пограничный отряд продуктов питания согласно договору. Задокументировано, что, пользуясь служебным положением, чиновник мог влиять на проверку поставленной провизии, создавать условия для расторжения ранее заключенных договоров и недопущения предпринимателей к участию в тендерах. Именно этим он шантажировал коммерсантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали пограничника на одной из улиц Лисичанска после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и других лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.