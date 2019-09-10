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Карпюк рассказал о пытках над политзаключенными во Владикавказе

Карпюк рассказал о пытках над политзаключенными во Владикавказе
06:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Освобожденный Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применяли тюремщики против украинских политзаключенных в ИВС №1 Владикавказа в РФ.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу «Не спать! Не спать!» — не дают спать", — рассказал он.

Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.

«Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали «На колени!», «Не вставать!», «Не двигаться!» — вспомнил Карпюк.

Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

«Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру», — сообщил Карпюк.

Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

«Что применяли пытки — это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства», — заявил он.

Как известно, Верховный суд Чечни в мае 2016 года незаконно приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, украинцы якобы принимали участие в боях за Грозный, убили и ранили несколько десятков российских солдат.

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В субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Все по теме:

РФ, Владикавказ, Николай Карпюк, Станислав Клых, Пытки над политзаключенными во Владикавказе.
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