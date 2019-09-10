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Вторник, 10.09.2019
Четырем политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве
Четырем политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве
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Четырем политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве

Четырем политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве
06:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

Государство купит квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину - Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

"Мы всю информацию передали (в Офис президента - ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

Денисова: переговоры о следующем обмене с Россией требуют "тишины"

В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Также ранее Денисова уже заявляла, что для Сенцова и Кольченко организовали временное жилье. В ситуации с последним речь идет о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.

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Киев, Жилье в Киеве, Политзаключенные из Крыма, Политзаключенным купят жилье в Киеве.
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