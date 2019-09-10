Четырем политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве

Государство купит квартиры четырем крымским политзаключенным, которые после обмена вернулись в Украину - Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.
"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру", - сказала Денисова.
По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.
"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - уточнила омбудсмен.
Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.
"Мы всю информацию передали (в Офис президента - ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.
В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.
Также ранее Денисова уже заявляла, что для Сенцова и Кольченко организовали временное жилье. В ситуации с последним речь идет о комнате в общежитии, где уже 2 года живет его семья.