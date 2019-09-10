Денисова: переговоры о следующем обмене с Россией требуют "тишины"

Новости Украины:Про конкретные фамилии заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась.

Украинская власть продолжает переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадського.

"Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", — сказала она.

"Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать", — добавила омбудсмен.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

В Украину вернулись 35 освобожденных узников Кремля. Среди них — Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.