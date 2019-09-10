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Адвокаты Мангера обжаловали приговоры убийцам Гандзюк в Верховном суде

Адвокаты Мангера обжаловали приговоры убийцам Гандзюк в Верховном суде
01:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Речь идет о жалобе, направленной в Кассационный уголовный суд Верховного суда адвокатами Дмитрием Ильченко и Максимом Дунаевым.

Адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера пытаются добиться отмены обвинительного приговора, вынесенного исполнителям нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Facebook.

"В реестре мы нашли информацию о двух кассационных жалобах адвокатов Ильченко (адвокат Мангера в деле об убийстве Гандзюк) и Дунаева (адвокат, связанный с Мангером через еще одного фигуранта дела). И эти жалобы на приговор исполнителям убийства от адвокатов заказчика. Так, фактически адвокаты Мангера признают свою вину и идут ва-банк", - говорится в сообщении.

В определениях суда указано, что кассационные жалобы поданы в интересах осужденных участников нападения, которое стало причиной гибели Гандзюк. Составители заявления выражают уверенность, что отмена приговора исполнителям преступления является единственным шансом для заказчика избежать наказания.

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"Не удивимся, если адвокаты Мангера даже подписали адвокатские договора с одним из осужденных исполнителей, и теперь будут выступать от имени обоих соучастников. По сути адвокаты Мангера становятся адвокатами не председателя Херсонского облсовета, а сложного бандформирования с осужденными убийцами, криминальными авторитетами и коррумпированным заказчиком убийства на высокой должности в области", - сказано в заявлении сообщества.

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Верховный суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Адвокаты Владислава Мангера, Убийцы Екатерины Гандзюк.
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