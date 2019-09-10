Адвокаты Мангера обжаловали приговоры убийцам Гандзюк в Верховном суде

Новости Украины:Речь идет о жалобе, направленной в Кассационный уголовный суд Верховного суда адвокатами Дмитрием Ильченко и Максимом Дунаевым.

Адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера пытаются добиться отмены обвинительного приговора, вынесенного исполнителям нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Facebook.

"В реестре мы нашли информацию о двух кассационных жалобах адвокатов Ильченко (адвокат Мангера в деле об убийстве Гандзюк) и Дунаева (адвокат, связанный с Мангером через еще одного фигуранта дела). И эти жалобы на приговор исполнителям убийства от адвокатов заказчика. Так, фактически адвокаты Мангера признают свою вину и идут ва-банк", - говорится в сообщении.

В определениях суда указано, что кассационные жалобы поданы в интересах осужденных участников нападения, которое стало причиной гибели Гандзюк. Составители заявления выражают уверенность, что отмена приговора исполнителям преступления является единственным шансом для заказчика избежать наказания.

"Не удивимся, если адвокаты Мангера даже подписали адвокатские договора с одним из осужденных исполнителей, и теперь будут выступать от имени обоих соучастников. По сути адвокаты Мангера становятся адвокатами не председателя Херсонского облсовета, а сложного бандформирования с осужденными убийцами, криминальными авторитетами и коррумпированным заказчиком убийства на высокой должности в области", - сказано в заявлении сообщества.