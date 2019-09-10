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Увольнение Стрижевской и Столярчука откладывается из-за процедурных моментов

Увольнение Стрижевской и Столярчука откладывается из-за процедурных моментов
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Руслан Рябошапка не назвал фамилии кандидатов на должности заместителей генпрокурора, сказал лишь, что это "достойные люди".

Вопрос увольнения заместителей генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской и Юрия Столярчука несколько откладывается по процедурным причинам, кандидатуры на должности своих замов генпрокурор Руслан Рябошапка пока не называет.

"Это сложный вопрос. Пока что нет", - сказал он журналистам в понедельник после заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос, уволены ли Стрижевская и Столярчук.

По словам Рябошапки, были "сложные коммуникации с Юрием Васильевичем (Столярчуком - ИФ)". Генпрокурор пояснил, что процедурно по законодательству "не очень просто" уволить заместителя генпрокурора.

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"Что касается Анжелы Анатольевны (Стрижевской - ИФ), она пока что в отпуске", - сказал он.

При этом Рябошапка не стал уточнять фамилии кандидатов на должности заместителей генпрокурора, отметив лишь, что это "достойные люди".

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Все по теме:

Увольнение, Руслан Рябошапка, Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская, Процедурные моменты, Заместители генпрокурора.
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