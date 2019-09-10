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Осень не помеха: в Украине сохраняется пожарная опасность 5 класса

Осень не помеха: в Украине сохраняется пожарная опасность 5 класса
08:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник в Украине, кроме Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Гидрометцентра, 9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. На Киевщине 9-10 сентября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября, синоптическая ситуация в Украине почти не изменится: территория страны останется в поле повышенного атмосферного давления, в теплой и в основном сухой воздушной массе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во вторник в Украине без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза.

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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2 в 1909 г., самая низкая ночью 4,1 в 1968 г.

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Пожар, Сентябрь, Огонь, ГСЧС.
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