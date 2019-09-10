Проспект Григоренко или Жукова?: Кернес обещает обжаловать решение суда

Новости Украины:Харьковский горсовет обжалует решение суда о признании противоправным переименования проспекта в честь Жукова.

Городской совет Харькова обжалует решение Харьковского окружного административного суда, который признал противоправным возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил в Facebook.

"Первое. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного суда о якобы противоправном возвращении проспекту имени Жукова. Второе. Мы будем настаивать на том, что имели право вернуть его имя проспекту именно в рамках так называемого "Закона о декоммунизации", поскольку Георгий Жуков был одним из ключевых военачальников, освобождавших Украину от нацизма", - написал чиновник.

Как сообщалось ранее, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, требующую вернуть проспекту Петра Григоренко советское название – имени маршала Георгия Жукова.

Петиция собрала необходимое количество голосов и 19 июня Харьковский горсовет поддержал возвращение проспекту имени Жукова.

5 сентября Харьковский окружной административный суд постановил признать противоправным и отменить указанное решение горсовета.

Согласно постановлению суда, апелляционная жалоба на соответствующее решение подается в течение 30 дней со дня его объявления.