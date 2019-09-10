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Зона отчуждения: агенство создаст позитивный имидж Чернобыля

Зона отчуждения: агенство создаст позитивный имидж Чернобыля
18:43 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ДАЗВ

Новости Украины:Агенство "Банда" хочет еще больше информировать о современной жизни Украины, сосредоточить внимание не на истории зоны, а на том, что происходит в ней прямо сейчас.

Создатель торговой марки для Украины агентство "Банда" разработает рекламный бренд и для Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

"Объединив наши усилия, мы сможем... показать зону отчуждения не только как туристическую локацию, но и как уникальную научную площадку под открытым небом",- об этом сообщают на сайте.

По словам директора "Банды" Дмитрия Адабира, агентство, продолжая историю с "Ukraine NOW", хочет еще больше информировать о современной жизни Украины, сосредоточить внимание не на истории зоны, а на том, что происходит в ней прямо сейчас.

"Если говорить о ней (зоне - ред.) в разрезе" Ukraine NOW", Чернобыль уже стал мощной туристической локацией, которую на протяжении последних лет посетили сотни тысяч украинских и иностранных туристов. Так, сериал HBO привлек внимание к Чернобылю. Там расположена уникальная научная площадка, где проводятся исследования с применением современного оборудования с радиологической безопасности, археологические раскопки и даже тестирование роботов. Этими наработками уже пользуются ученые со всего мира. И нам очень хочется, чтобы об этом узнали",- завил Дмитрий Адабир.

После "Чернобыля": туристы побили рекорд по посещаемости ЧАЭС

В частности, креативное агентство "Банда" разработает бренд-стратегию для Чернобыльской зоны, создаст визуальную стилистику и креативную платформу кампании по популяризации туристического, научного и социально-экономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Чернобыль, Имидж, Госагентство, Зона отчуждение, Дмитрий Адабир.
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