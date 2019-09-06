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После "Чернобыля": туристы побили рекорд по посещаемости ЧАЭС

После "Чернобыля": туристы побили рекорд по посещаемости ЧАЭС
13:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За 8 месяцев 2019 зону посетили почти 75 тыс. туристов.

В 2019 году установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. По данным Государственного агентства по управлению зоной, в течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов.

"В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти", - говорится в сообщении агентства в Facebook.

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Сейчас в зоне отчуждения утвержден 21 маршрут для посетителей - 13 наземных, пять водных и три воздушные маршруты. Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов, отмечают в агентстве.

Напомним, в начале 2019 года появились первые кадры сериала "Чернобыль" от американской компании HBO.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась 6 мая и вызвала широкий резонанс среди зрителей и критиков.

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Все по теме:

Радиация, Туризм, Сериал, ЧАЭС, Чернобыль, Воздух.
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