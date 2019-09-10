Кличко продемонстрировал, как ремонтируют Большую кольцевую дорогу (Видео)

Новости Украины:Продолжаются работы над участком Кольцевой дороги в Киеве.

В Киеве продолжается строительство части Большой кольцевой дороги.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя на странице в Facebook.

"В частности, ведутся работы в районе улицы Семьи Кульженко, которую мы фактически соединили с будущей магистралью. На этом участке уже положили второй слой асфальта, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию. Также установили современное LED-освещение. Сегодня на этом объекте асфальтируют пешеходные тротуары, завершают работы по сооружению входных групп подземных переходов", - говорится в сообщении.

По его словам, если погода будет благоприятствовать, город перейдет к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской.

"Это позволит достроить новую часть Большой кольцевой и открыть выезд транспорта на нее. После завершения всего объема работ мы создадим еще одну дорогу для объезда столицы и значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам", - отметил Кличко.