СБУ разоблачила сообщника боевиков "ЛНР" за выдачу разведывательных данных

Новости Украины:Служба безопасности Украины разоблачила деятельность сообщника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка по собственной инициативе наладил контакты с главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений российско-террористических НВФ. Мужчина по заданию куратора собирал информацию разведывательного характера в пользу спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В частности, он передавал боевикам сведения о местах дислокации личного состава и руководства подразделений операции Объединенных сил, правоохранительных органах, представительстве международных гуманитарных организаций, деятельности местных организаций политических и общественных организаций, перемещении военной техники.

Отмечается, что террористы использовали эти данные при планировании военных действий и диверсионных актов на территории Луганской области.

Правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту жительства сообщника боевиков и его связей. Во время обысков обнаружены и изъяты химические вещества, боеприпасы, в том числе семь корпусов гранат Ф-1 и РГН, пять запалов к гранатам, сто пятьдесят патронов калибра 5,45 мм, а также наркотические вещества амфетамин и каннабис, которые направлены на экспертизу.

"Изъята компьютерная техника, с помощью которой злоумышленник передавал информацию боевикам. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации)", - сказано в сообщении.

После проведения экспертиз ему сообщат о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами - ст. 263 и в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств - ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.