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На Киевщине фигурант уголовного производства при задержании закидал полицейских

На Киевщине фигурант уголовного производства при задержании закидал полицейских
05:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pl.npu.gov.ua

Новости Украины:Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

Во вторник в Киевской области во время задержания молодого человека, который подозревается в нанесении ножевого ранения, злоумышленник закидал гранатами оперативных работников полиции Ирпенского райотдела полиции, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

"Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать. К счастью, они не сработали. Правоохранители слаженными и профессиональными действиями обезвредили и задержали злоумышленника", - говорится в опубликованном во вторник вечером на странице Полиции Киевской области в соцсети Фейсбук сообщении.

Злоумышленника задержали. Во время неотложного обыска в доме обнаружили и изъяли два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправлены на соответствующие экспертизы.

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В пресс-службе областного главка полиции отметили, что инцидент произошел во время его задержания в связи с обоснованными подозрениями в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теперь же полиция проводит следственные действия для дачи соответствующей правовой квалификации.

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Киевская область, Полиция, Правоохранители, Полицейских закидали гранатами.
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