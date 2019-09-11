За минувшие сутки оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинских военных, еще два получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня ... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Катериновки – из автоматического гранатомета, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новозвановки - из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, вблизи Крымского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - добавили в штабе.