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На Донбассе ранены четыре украинских военных

На Донбассе ранены четыре украинских военных
09:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За сутки оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинских военных, еще два получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

"10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня ... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Катериновки – из автоматического гранатомета, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новозвановки - из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, вблизи Крымского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

В украинских танкистов будут костюмы со специальной защитой от огня

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Армия, Война, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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