Из-за поджога сухой травы в Черниговской области сгорело несколько домов

Новости Украины:От пожара пострадали несколько зданий сельскохозяйственного назначения которые не используются.

В селах Черниговской области из-за возгорания сухой травы сгорели несколько домов, где никто не проживает. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно информации, за прошедшие сутки в области зафиксировано 32 пожара сухой травы. В трех селах из-за возгорания травы сгорело по несколько домов, где никто не проживает, и хозяйственных сооружений, которые не используются.

Так, в с. Дремайловка Куликовского района 10 сентября на открытой территории произошел пожар сухой травы на площади 8 га, вследствие которого огнем уничтожены три жилых дома, в которых никто не проживает.

Также вблизи с. Волчок Козелецкого района вчера загорелась трава на площади 2 га, вследствие чего огнем уничтожен жилой дом, хозяйственное здание, которое не эксплуатируется, веранда жилого дома и летняя кухня в хозяйстве по соседству, где никто не проживает, и жилой дом и хозяйственная постройка в нежилом хозяйстве.

В с. Грабовка Куликовского района на открытой территории произошел пожар сухой травы на площади 5 га, вследствие которого огнем уничтожены кровли и повреждены отдельные конструктивные элементы трех зданий сельскохозяйственного назначения, которые не эксплуатируются.