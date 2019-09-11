В Днепре произошел крупный пожар возле стадиона, где играла сборная (Фото, Видео)

Новости Украины:Сегодня, 11 сентября, в час ночи поступил сигнал о пожаре на проспекте Поля.

Пожар в торговом центре "Мириада" в г.Днепр произошел в ночь на среду, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Здание расположено неподалеку от стадиона "Днепр-Арена", где накануне проходил товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии.

"11 сентября в 01:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по проспекту Александра Поля, Центрального района города Днепр", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что пожар возник на внешней стороне дома, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью. Согласно размещенным на сайте ГСЧС фотографиям, загорелось здание торгового центра "Мириада".

Отмечается, что огнем повреждено алюминиевую обшивку со стекловатой в середине площадью 60 м2.

"В 1:46 огонь локализован и в 3:16 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.

Как мы сообщали ранее, сборная Украины с трудом свела матч со сборной Нигерии вничью.