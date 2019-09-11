Пожар в Киеве: На одном из столичных рынков чуть не погибла женщина

Новости Украины:По сообщению ГСЧС, пожар возник на территории одного из рынков Киева, при этом одна женщина пострадала.

В результате пожара в торговом павильоне на рынке в Деснянском районе Киева пострадал один человек. Как сообщается на сайте ГСЧС в Киеве, сообщение о пожаре на ул. Миропольской спасатели получили в 10.58.

"К месту вызова немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений... было установлено, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что локализовать возгорание на площади 30 кв. м. пожарные смогли в 11.25, предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а о 11.36 спасатели ликвидировали пожар.

"Во время тушения пожара была обнаружена потерпевшая с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", которая была передана работникам скорой медицинской помощи", - добавили в ГСЧС. Причина возгорания выясняется.