Депутат Черниговского горсовета сбил человека на зебре

Новости Украины:По предварительной информации водитель внедорожника, депутат горсовет, находился в трезвом состоянии.

В Чернигове депутат городского совета сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Согласно информации, вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из "спальных" районов Чернигова.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.