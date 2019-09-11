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Депутаты Киевгорсовета хотят поправить бюджет столицы на 1,5 млрд гривень

Депутаты Киевгорсовета хотят поправить бюджет столицы на 1,5 млрд гривень
15:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Депутат Горсовета Илья Сагайдак считает, что изменения в бюджет столицы несет в себе коррупционную составляющую.

В Киевсовете подготовили изменения в бюджет Киева на текущий год на 1,5 млрд грн. Об этом заявил депутат Киевсовета Илья Сагайдак на пресс-брифинге. В то же время он предупредил об угрозе вынесения на рассмотрение и утверждение депутатов решений с коррупционной составляющей.

"Депутаты Киевсовета уже окрестили следующие сессии как "последние коммерческие". Я объясню - это значит, что будут внесены вопросы земельные, имущественные, также бюджетные, которые имеют коррупционную составляющую. Например, если рассмотрим те изменения в бюджет, которые пытаются подать - это 1,5 млрд грн, то это около 800 млн грн - непосредственно деньги, которые будут направлены на транспортные предприятия, в том числе для компенсации разницы в тарифах на перевозку. Но хочу напомнить, что только в прошлом году Кличко говорил, что у нас обоснованный тариф на транспорте", - отметил Сагайдак.

Также, по его словам, предусмотрено 120 млн грн на внедрение электронного билета.

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"Но мы не видим электронного билета и не понимаем, сколько еще денег как воду в песок будут направлять", - отметил он.

"В-третьих, есть 230 млн грн на Шулявский путепровод. У меня очевидный вопрос. Ибо на прошлой бюджетной комиссии уже было направлено 114 млн грн, то есть всего 334 млн грн в дополнение к тому, что уже по тендеру - 600 млн грн - было полностью авансировано. Надо проводить аудит и понимать, куда эти средства планируется направить. Мы слышали, что есть план увеличить смету в 4 раза", - заявил столичный депутат.

Сагайдак призвал депутатов Киевсовета не становиться "частью схемы и коррупционной группировки". 13 декабря 2018 года Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2019 года с доходами и расходами в объеме более 57 млрд грн.

4 апреля Киевсовет увеличил расходную часть городского бюджета на 2019 года до около 60 млрд грн, учитывая 1,8 млрд грн остатка средств прошлого года.

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Киев, Бюджет, Горсовет, КМДА.
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