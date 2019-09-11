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Депутаты КГГА: Кличко хочет узурпировать власть в Киеве

Депутаты КГГА: Кличко хочет узурпировать власть в Киеве
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Депутаты КГГА сделали заявление, что в ближайшем времени Виталий Кличко намеревается узурпировать власть в Киеве.

Депутаты Киевсовета заявляют о намерении мэра Киева Виталия Кличко окончательно узурпировать власть в столице путем принятия решения Киевсовета на ближайшем заседании, которое назначено на 12 сентября.

Об этом заявил председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский на брифинге, представляя позицию депутатов своей политсилы в Киевсовете. По его словам, после длительного перерыва почти в 4 месяца после того, как состоялись предварительные заседания Киевсовета, есть опасность, что на ближайших заседаниях будут продвигаться "опасные инициативы". "Хочу отметить одну из них. Это такое фиктивное восстановление местного самоуправления. То есть, речь идет не о настоящем современном самоуправлении, таком, как в столицах Европы, а просто о том, чтобы переподчинить и разобрать КГГА на какие-то отдельные департаменты, исполнительные органы. Фактически, речь идет о том, чтобы захватить и удержать власть", - заявил Гусовский.

Он подчеркнул, что 5 лет в столице блокировался процесс восстановления местного самоуправления, в частности, напомнил про историю с намерением восстановить районные администрации в городе. "Хорошо иллюстрирует ситуацию то, что в течение 5 лет абсолютно ничего не происходило в вопросе восстановления самоуправления... Здесь действия говорят лучше, чем разнообразные обещания. Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что за последние годы накоплено немало злоупотреблений, и об этом свидетельствуют различные аудиты. Нам известно, что около 3 миллиардов было потерь непосредственных, то есть злоупотреблений на 3 млрд грн за это время. Более миллиарда гривен было потерь благодаря неэффективной деятельности городской администрации, городской власти. И около 200 уголовных производств было открыто за это время (за последние 5 лет – ред). Но никаких реальных результатов нет. Поэтому мы бы хотели подчеркнуть, что реальное восстановление местного самоуправления может произойти через изменения к закону о столице", - отметил Гусовский.

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Он выразил надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет необходимые изменения в закон о столице. Он также подчеркнул на необходимости перезагрузка городской власти в Киеве. В свою очередь депутат Киевсовета Илья Сагайдак заявил о необходимости проведения в Киеве аудита работы городской власти и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение проверки работы Кличко, КГГА и всех подчиненных структур.

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Гусовский объяснил, что речь идет о намерении внести в завтрашнюю повестку дня заседания сессии Киевсовета проекта решения, которое было зарегистрировано в апреле этого года, "о том, чтобы фактически вместо КГГА создать ряд исполнительных органов". "Это противоречит действующему законодательству. То есть, на самом деле решение заключается не в том, чтобы на уровне Киевсовета сделать так, чтобы удержать власть, а нужны изменения в закон о столице", - прокомментировал он.

Как объясняет Гусовский, исполкомы хотят создать, чтобы подменить функции столичной администрации, и это позволит Кличко даже после освобождения от должности председателя КГГА сохранить абсолютную власть в Киеве.

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Верховная Рада, Виталий Кличко, Киев, КГГА, Сергей Гусовский.
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