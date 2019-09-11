Аэропорт "Киев" начнет принимать пассажиров с 12 сентября

Новости Украины:Перерыв в работе был связан с ремонтом взлетно-посадочной полосы, однако уже завтра аэропорт вновь начнет работать.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, возобновит работу 12 сентября в 9:00 после перерыва, связанного с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Уже в 9.00, 12 сентября, то время - когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. Все, что запланировали - реализовали, все работы выполнены", - сказано в сообщении.

В июне пресс-служба международного аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского уведомила пассажиров о плановом закрытии аэропорта со 2 сентября на 10 дней в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось ранее, сбой в работе Тбилисского международного аэропорта, возникший ночью из-за проблем у провайдера IT-услуг для отрасли воздушных перевозок международной компании SITA, полностью ликвидирован.