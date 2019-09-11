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Минирование суда в Одессе: Эвакуированы сотни людей

Минирование суда в Одессе: Эвакуированы сотни людей
17:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Из-за псевдоминирования из зала суда пришлось эвакуировать больше 200 человек.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из здания суда эвакуировали более 250 человек. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского хозяйственного апелляционного суда, расположенного на проспекте Шевченко, заминировано.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологи и сотрудники ГСЧС.

В ходе обследования здания и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Во время проведения мероприятий эвакуировали более 250 человек. Сейчас работа суда восстановлена.

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Принимаются меры по установлению личности подозреваемого. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Одесса, Суд, Минирование, ГСЧС, Нацполиция.
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