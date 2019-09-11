Минирование суда в Одессе: Эвакуированы сотни людей

Новости Украины:Из-за псевдоминирования из зала суда пришлось эвакуировать больше 200 человек.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из здания суда эвакуировали более 250 человек. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание Одесского хозяйственного апелляционного суда, расположенного на проспекте Шевченко, заминировано.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологи и сотрудники ГСЧС.

В ходе обследования здания и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Во время проведения мероприятий эвакуировали более 250 человек. Сейчас работа суда восстановлена.

Принимаются меры по установлению личности подозреваемого. Решается вопрос об открытии уголовного производства.