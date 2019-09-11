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В штабе ООС зафиксировали 5 нарушений минских соглашений

В штабе ООС зафиксировали 5 нарушений минских соглашений
19:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду пять раз нарушили режим прекращения тишины в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

На фронте оккупант трижды нарушил режим "тишины"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – оба обстрела.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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