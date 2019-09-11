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Неподалеку Чернобыля воспламенилась лесная подстилка

Неподалеку Чернобыля воспламенилась лесная подстилка
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:К ликвидации пожара привлечены 2 самолета и вертолет.

Лесная подстилка горит на площади около 6 га вблизи с.Новые Соколы (Иванковский район Киевской области) на территории Дымарского агролесничества, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

По информации ГСЧС, возгорание лесной подстилки на площади около 4 га местами с переходом в верховой пожар началось в среду днем.

"По состоянию на 17.30 с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - сообщила пресс-служба.

К борьбе с пожаром привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 30 человек личного состава и 7 единиц техники, 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. Жертв и пострадавших нет.

Пожарным удалось локализовать пожар на военном полигоне Харьковской области

Северная часть Иванковского района находится в Чернобыльской зоне отчуждения, село Новые Соколы – на расстоянии более 50 км от Чернобыля.

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Пожар, Киевская область, Лесные пожары, Киевщина, Чернобыль.
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