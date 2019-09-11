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Пожарным удалось локализовать пожар на военном полигоне Харьковской области

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Пожарным удалось локализовать пожар на военном полигоне Харьковской области
11:49 Сегодня Телеграф УНИАН ФОТО: ГСЧС

Новости Украины:Для борьбы с огнем, на полигоне в Харьковской области, пожарные привлекли 9 единиц спецтехники.

Пожар сухой травы и камыша на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области локализован. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"10 сентября продолжалось горение отдельных очагов пожара, но подъезд пожарно-спасательных подразделений для тушения в отдельных местах был невозможен из-за отсутствия твердого покрытия", - говорится в сообщении.

В связи с этим для выполнения работ по обустройству проездов пожарно-спасательной техники и личного состава была привлечена тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины. От ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники.

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"В 23:00 пожар был локализован. В настоящее время идет ее полная ликвидация", - отметили в ведомстве. Для тушения пожара привлечены личный состав и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

Как сообщалось ранее, 9 сентября в 09:50 на номер "101" поступила информация о пожаре на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области. В частности, сообщалось о возгорании камыша и травы отдельными очагами на общей площади около 10 га.

По информации пресс-службы Чугуевского горсовета, в результате пожара на полигоне в течение 9 сентября взорвались три боеприпаса.

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В региональном представительстве Минобороны заявили, что информация о возможных взрывах боеприпасов является недостоверной, поскольку на территории полигона нет складов и хранилищ, содержащих взрывоопасные предметы или вещества.

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Пожар, Харьковская область, ГСЧС, Военный полигон.
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