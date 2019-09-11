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Администратору отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении

Администратору отеля "Токио Стар" сообщили о подозрении
11:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По версии следствия, подозреваемая работала администратором в отеле с 2009 года и была фактически его руководителем.

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар", где в ночь на 17 августа при пожаре погибли 9 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вчера, 10 сентября, прокуроры совместно со следователями регионального главка Нацполиции сообщили о подозрении старшему администратору указанного отеля в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, с 2009 года данная гражданка работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания, отчитывалась о работе учреждения. Также эта сотрудница передавала владельцам средства, полученные от бизнеса.

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"Согласно договоренности, в функциональные обязанности гражданки входило решение, в том числе вопросов, связанных с пожарной безопасностью заведения. Выяснено, что деятельность отеля велась с грубым нарушением требований пожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В частности, специалисты ГСЧС во время выезда на вышеназванный объект в начале июля 2019 года составили акт о невозможности проведения проверки. Последнее заключалось в том, что, по информации администрации отеля, по данному адресу предприятие прекратило хозяйственную деятельность.

По данным ведомства, в этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

"В августе в помещении отеля произошел пожар, унесший жизни девяти человек", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали.

Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

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Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы. 28 августа во время судебного заседания, во время которого рассматривалась апелляция Черного на меру пресечения, представитель прокуратуры заявил, что совладелец гостиницы Сергей Дурач уже покинул Украину. Черный заявил, что Дурач не скрывается за рубежом, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину. Однако 2 сентября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу, который от органа досудебного расследования скрывается.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Нацполиция, Токио-Стар.
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