В Киеве презентовали справочник для бездомных

Новости Украины:В справочнике для бездомных волонтеры собрали всю полезную информацию для бездомных.

В столице Украины христианская организация "Община святого Эгидия" и движение "Молодежь за мир" презентовали справочник для бездомных "Где в Киеве поесть, помыться, переночевать".

Как сообщает пресс-служба КГГА, на 200 страницах волонтеры собрали информацию о том, где можно бесплатно поесть, помыться, постирать или получить одежду, переночевать, где лечиться, как восстановить паспорт или оформить пенсию, где получить юридическую консультацию и даже где провести досуг.

Отмечается, что подобные справочники "Община святого Эгидия" издает в Риме, Мадриде, Барселоне, Милане, Варшаве. И международный опыт показал, что это - эффективный способ помочь бездомным людям.

Первый тираж - 1700 экземпляров. Печать оплатила программа Прямой помощи правительства Австралии. Также доступна электронная версия справочника для свободного скачивания на сайте homelesshelp.me.

После презентации волонтеры раздали первые 400 справочников бездомным.

К презентации присоединилась и Патрульная полиция Киева, которая раздаст бездомным 300 экземпляров. Также справочник получат организации, работающие с людьми в сложных жизненных обстоятельствах.

Этой презентацией организаторы открыли акцию # 21деньдлябездомних.

"Мы просим каждого в течение сентября сделать хотя бы один жест для помощи бедным. Здесь есть 21 способ поддержать бездомным людям: подарить справочник, угостить едой, купить жетоны на метро, отдать одежду или рюкзак, вызвать "скорую", - подчеркнули организаторы акции.