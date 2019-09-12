ДТП в Чернигове: полиция арестовала депутата, который сбил пенсионера

В Чернигове полиция арестовала депутата городского совета, который вчера сбил человека на пешеходном переходе.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.
Согласно информации, 68-летний черниговец умер в больнице.
"Виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.
По данным местных СМИ, подозреваемым является депутат горсовета Ярослав Ковтун от партии "Демальянса".
Как сообщалось ранее, 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из "спальных" районов Чернигова. Водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Продолжается досудебное расследование.