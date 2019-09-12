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ДТП в Чернигове: полиция арестовала депутата, который сбил пенсионера

ДТП в Чернигове: полиция арестовала депутата, который сбил пенсионера
00:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутата городского совета, который сбил пожилого человека, арестовали в Чернигове.

В Чернигове полиция арестовала депутата городского совета, который вчера сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУНП в области.

Согласно информации, 68-летний черниговец умер в больнице.

"Виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данным местных СМИ, подозреваемым является депутат горсовета Ярослав Ковтун от партии "Демальянса".

Как сообщалось ранее, 10 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в одном из "спальных" районов Чернигова. Водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв.

Депутат Черниговского горсовета сбил человека на зебре

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.

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ДТП, Чернигов, Нацполиция, ГНПУ.
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