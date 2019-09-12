На Донбассе боевики дважды за день запрещали проезд патрулям ОБСЕ

Новости Украины:Согласно отчету ОБСЕ оккупанты дважды за день запрещали проезд через блокпосты.

Боевики российских оккупационных войск во вторник дважды отказали наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде через блокпосты на оккупированной территории Донетчины.

Об этом сообщается в опубликованном в среду отчете СММ ОБСЕ.

"На блокпосте в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований снова отказал патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "проведение работ по разминированию в этом районе", - говорится в отчете.

Кроме того, на блокпосте западнее н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный боевик снова отказал патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "приказы от командиров".

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ практически ежедневно информирует о препятствовании передвижению патрулей миссии на оккупированных территориях Донбасса.